Il peggio sembra passato, per quanto riguarda l’allerta meteo in Sicilia. Dopo i drammatici ultimi giorni, con allagamenti ed emergenza ovunque, mercoledì la protezione civile ha diramato un’allerta gialla nel Catanese e nel Messinese, tra i territori più colpiti, mentre non ci dovrebbero essere problemi nel resto della Sicilia, con un meteo senza allarmi di pioggia.

Le previsioni di giovedì 14 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a poco mosso.

Le previsioni per i prossimi giorni

Ci attende una seconda parte della settimana relativamente fresca, variabile e a tratti ventosa per la traslazione della perturbazione verso levante e l’ingresso di correnti settentrionali. Sono dunque attese piogge, anche a tratti intense su Campania, Calabria e Sicilia tirrenica.

Venerdì 15 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

