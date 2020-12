le previsioni nell'isola per il 24 dicembre

Vigilia di Natale con maltempo su gran parte dell’Italia. Il 24 dicembre restano all’asciutto solo i territori sulla costa adriatica. Sulla penisola arriva una nuova perturbazione che porta pioggia e temporali, con un affondo artico il 25 dicembre. Neve al Nord fino agli 800-1.100 metri. Le temperature si abbassano nel corso della giornata. Il 24 le massime si aggirano tra i 9°C e i 18°C.

Tempo mite al Sud con temperature massime tra i 16°C e i 18°C. Cielo soleggiato in Sicilia, Calabria e Puglia. Qualche nuvolosità e possibile rovescio in Campania e nel Nord della Sardegna. Sole a Palermo con temperatura massima fino a 19°C. Tempo nuvoloso a Napoli con possibile debole pioggia la mattina e peggioramenti in serata. La temperatura si aggira tra i 12°C e i 15°C. Nessuna allerta meteo comunicata dalla Protezione civile.

Le previsioni per il Natale.

A Natale e anche nei giorni seguenti, però, si registrerà un’inversione di rotta: aria fredda in arrivo dalla Scandinavia all’Italia, con rovesci e temporali abbondanti, anche in Sicilia. Al Nord migliora su Alpi e pedemontane, instabile altrove con piogge e nevicate fino a bassa quota, specie su basso Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature in calo, massime tra 5 e 8. Al Centro ulteriore peggioramento con piogge, rovesci e temporali diffusi. Neve in calo in Appennino fino a quote collinari. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Al Sud peggiora entro sera su Sicilia, Calabria e Campania con piogge e temporali, nubi ma pochi fenomeni su Ionio e Salento. Temperature stabili, massime tra 14.