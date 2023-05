Mercoledì 31 maggio, ancora instabilità e piogge pomeridiane

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di martedì 30 maggio. Prima parte di giornata con nuvole, poi piogge nel pomeriggio con miglioramenti attesi in serata. C’è anche un’allerta gialla in tutta l’isola come si legge nell’avviso 23.149 della protezione civile.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Allerta gialla in tutta l’isola

Nell’avviso 23.149 della protezione civile regionale viene indicata allerta gialla per la giornata di martedì 30 maggio. “Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, occidentali e zone interne, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Le temperature in Sicilia, temperature ancora estive

Rimangono estivi i valori massimi in Sicilia. Temperature tra i 18 ed i 27 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 25 a Catania, 18 ad Enna, 24 a Messina, 24 a Palermo, 24 a Ragusa, 27 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione non forte, la giornata sarà piuttosto soleggiata al mattino, poi scoppieranno alcuni temporali sulle Alpi centro-occidentali.

Centro: Dal pomeriggio scoppieranno tanti temporali su bassa Toscana, Lazio e Appennini. Sarà più soleggiato sul resto dei settori.

Sud: in questa giornata le precipitazioni riguarderanno i settori tirrenici, gli Appennini e le Isole Maggiori, specie al pomeriggio.

Mercoledì 31 maggio, ancora instabilità e piogge pomeridiane

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: In questa giornata ci saranno rovesci o temporali soltanto su Alpi e Prealpi, al Nordovest e in Trentino, più soleggiato altrove.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte stabile, nel pomeriggio scoppieranno forti temporali su Toscana, Lazio e inoltre sugli Appennini.

Sud: Giornata dapprima soleggiata, poi diffusamente temporalesca su Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia centro-settentrionale.

Giovedì 1 giugno

Nord: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento salvo occasionali temporali pomeridiani sulle Alpi più settentrionali del Nordovest.

Centro: La mattinata trascorrerà soleggiata poi nel pomeriggio consueti temporali su Toscana, Umbria e Lazio e Appennini, sempre sole altrove.

Sud: Atmosfera a tratti instabile al mattino, fortemente temporalesca al pomeriggio su gran parte delle regioni, soprattutto in Sicilia.