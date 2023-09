Per venerdì 29 settembre, nuova giornata assolata

Torna il bel tempo in Sicilia con cielo sereno (o al massimo poco nuvoloso) e sole per la giornata di giovedì 28 settembre. Torna, in pratica, l’estate dopo una parentesi con temporali.

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie – e quindi più alte della media del periodo – le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 24 ed i 29 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 27 a Catania, 24 ad Enna, 28 a Messina, 29 a Palermo, 26 a Ragusa, 27 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: L’anticiclone Apollo è ben presente, ma in questa giornata si avrà il passaggio di un modesto corpo nuvoloso su gran parte delle regioni.

Centro: Anticiclone Apollo stabile. In questa giornata il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature via via più calde.

Sud: Giovedì, prevale l’anticiclone Apollo. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo poco nuvoloso salvo rovesci pomeridiani in Calabria

Venerdì 29 settembre, nuova giornata assolata

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: Apollo è forte sulle nostre regioni per cui in questa giornata il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso dappertutto grazie all’anticiclone Apollo.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Attesi temporali pomeridiani in Calabria

Sabato 30 settembre

Nord: Dominio assoluto dell’anticiclone Apollo per cui in questa giornata il sole sarà ancora prevalente. Attese isolate nebbie mattutine.

Centro: L’anticiclone Apollo regna incontrastato e così anche questa giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento e 30°C di giorno.

Sud: Atmosfera stabile ed estiva grazie all’anticiclone Apollo. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo ovunque.