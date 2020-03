Le previsioni

Prima domenica di primavera con la pioggia. L’afflusso di correnti umide in risalita dal Nord-Africa che ci ha consegnato un sabato all’insegna del maltempo, stazionerà sulla Sicilia anche domani, domenica 22 marzo, causando cieli grigi e temporali circoscritti.

Le cose non andranno meglio nei prossimi giorni. Un nuovo ciclone si sta spingendo dalla Russia verso il Mediterraneo centrale determinando un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Per questo motivo la Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse disponendo l’allerta gialla su alcuni settori della Calabria e della Sicilia a partire da domani.

Nel dettaglio, avremo una mattinata con nubi sparse ovunque ad eccezione di qualche schiarita nel palermitano ma fenomeni piovosi solo nell’area del messinese, Eolie comprese. Nella seconda parte della giornata progressivo aumento della nuvolosità con piovaschi concentrati su Agrigento, Catania e sulle Eolie. Cieli molto nuvolosi in serata, ma esclusi rovesci.

Temperature minime in rialzo e massime in flessione ovunque, ma senza picchi invernali. Nelle ore centrali, tra i 16°C e i 17°C le massime a Trapani, Palermo e ad Agrigento, che risulteranno le province più calde, 14°C-15°C a Messina, Catania, e Siracusa, 14°C a Caltanissetta, 13°C a Ragusa, 10°C ad Enna.

Venti in rinforzo dai quadranti orientali. Il Tirreno risulterà poco mosso sotto costa e mosso a largo; Molto mossi invece Canale di Sicilia e Ionio.