Temperature in lieve flessione

Torna l’instabilità in Sicilia soprattutto nella zona centro orientale con tanto di allerta gialla in sei province. Temperature in lieve flessione con massime previste tra i 23 ed i 27 gradi

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in sei province

L’avviso della protezione civile regionale numero 23271 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico indica allerta gialla in sei province dell’Isola.

Maltempo ovunque ma disagi maggiori attesi nelle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna dove è indicata allerta gialla.

Le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Scendono di poco le temperature in Sicilia. Massime previe tra i 23 ed i 27 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 26 a Catania, 23 ad Enna, 26 a Messina, 26 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Apollo è forte sulle nostre regioni per cui in questa giornata il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso dappertutto grazie all’anticiclone Apollo.

Sud: In questa giornata il cielo si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Attesi temporali pomeridiani in Calabria.

Sabato 30 settembre

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: Dominio assoluto dell’anticiclone Apollo per cui in questa giornata il sole sarà ancora prevalente. Temperature stazionarie.

Centro: L’anticiclone Apollo regna incontrastato e così anche questa giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento e 31°C di giorno.

Sud: Atmosfera stabile ed estiva grazie all’anticiclone Apollo. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo ovunque.

Domenica 1 ottobre

Nord: L’anticiclone Apollo regna incontrastato per cui la giornata sarà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso. Temperature minime in aumento.

Centro: Regime di alta pressione con Apollo e così anche questa giornata trascorrerà all’insegna di generali condizioni di bel tempo.

Sud: Sabato, la presenza dell’anticiclone Apollo garantirà una giornata stabile, infatti il sole splenderà in un cielo poco nuvoloso.