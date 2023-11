Lunedì 6 novembre, rimane la stabilità nell’isola

Il maltempo è già alle spalle in Sicilia. Torna il sole nell’isola anche se in serata le nuvole aumentano nuovamente e le temperature salgono. Queste le previsioni meteo per la giornata di 5 novembre.

Nello specifico, l’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata.

Sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali.

Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Ritornano a salire le temperature. Massime previste tra i 18 ed i 28 gradi. Previsti 23 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 27 a Catania, 18 ad Enna, 26 a Messina, 26 a Palermo, 22 a Ragusa, 28 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ultime precipitazioni al mattino, diffuse sul Friuli e qualche nevicata sulle Alpi occidentali, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio.

Centro: Una perturbazione si accanisce con rovesci e temporali anche molto forti su Toscana, Umbria, Lazio e Appennini in genere. Più sole altrove

Sud: Una perturbazione interessa diffusamente e anche intensamente la Campania con piogge e temporali forti. Sul resto delle regioni soleggiato

Lunedì 6 novembre, rimane la stabilità nell’isola

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. Venti di Libeccio.

Centro: Tempo in miglioramento su gran parte delle regioni, un po’ instabile soltanto su alta Toscana e localmente in Umbria. Venti di Libeccio.

Sud: Qualche annuvolamento potrà interessare la Sardegna, sul resto delle regioni il sole sarà prevalente salvo più nubi sul basso Tirreno.

Martedì 7 novembre

Nord: A parte qualche veloce rovescio sulla Venezia Giulia, per il resto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie.

Centro: Le regioni sono attraversate da un fronte instabile con rovesci e temporali su Lazio, Umbria e sulle Adriatiche, schiarite in Toscana.

Sud: In questa giornata ci saranno precipitazioni soltanto in Campania, sul resto delle regioni il tempo sarà decisamente soleggiato.