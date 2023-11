Temperature in discesa

Maltempo in Sicilia con piogge e temporali ma poi è atteso miglioramento durante la giornata. Così in sintesi le previsioni meteo per sabato 4 novembre che prevede anche l’allerta gialla indicata dall’avviso 23307 della protezione civile regionale.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno agitato; Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla

Questa, invece, la situazione prevista per la giornata di sabato 4 novembre. “Sparse, prevalentemente concentrate nella prima parte della giornata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sui settori orientali, deboli sulle restanti zone”.

Mari: Agitati i bacini occidentali; molto mosso, fino ad agitato al largo, lo Ionio. Venti: Forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca.

Temperature in discesa

Scendono le temperature nell’isola. Valori ancora primaverili ma al di sotto delle medie degli ultimi giorni. Valori compresi tra i 14 ed i 24 gradi.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 23 a Catania, 14 ad Enna, 20 a Messina, 22 a Palermo, 18 a Ragusa, 24 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Dopo una mattinata con cielo molto nuvoloso, ma con scarse piogge, nel pomeriggio peggiorerà diffusamente con pioggia e neve sulle Alpi.

Centro: Al mattino pioverà sull’alta Toscana e sulle coste del Lazio, il tempo poi peggiorerà ulteriormente verso sera e notte sulle Tirreniche.

Sud: Tempo a tratti instabile, in questa giornata pioverà maggiormente sulle coste tirreniche e sul Salento, sarà soleggiato altrove.

Domenica 5 novembre, miglioramenti

L’alta pressione torna in Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Ultime precipitazioni al mattino, diffuse sul Friuli e qualche nevicata sulle Alpi occidentali, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio.

Centro: Una perturbazione si accanisce con rovesci e temporali anche molto forti su Toscana, Umbria, Lazio e Appennini in genere. Più sole altrove.

Sud: Una perturbazione interessa diffusamente e anche intensamente la Campania con piogge e temporali forti. Sul resto delle regioni soleggiato.

Lunedì 6 novembre

Nord: La giornata trascorrerà con condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. Venti di Libeccio.

Centro: Tempo in miglioramento su gran parte delle regioni, un po’ instabile soltanto su alta Toscana e localmente in Umbria. Venti di Libeccio.

Sud: Qualche annuvolamento potrà interessare la Sardegna, sul resto delle regioni il sole sarà prevalente salvo più nubi sul basso Tirreno.