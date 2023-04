Per domenica 2 aprile, possibili piogge

L’alta pressione in Sicilia è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Continuano a salire le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 15 ed i 26 gradi. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 25 a Catania, 15 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo, 19 a Ragusa; 26 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo ampiamente soleggiato e con un clima mite. Sui confini alpini sono attese alcune nevicate.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature tipicamente primaverili.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso solo sui settori ionici e sulla Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, associata a rovesci o temporali in serata.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso o coperto e piogge sparse in arrivo nel pomeriggio su Veneto ed Emilia Romagna. Temperature stazionarie, miti.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto stabile, nel pomeriggio peggiorerà con l’arrivo di rovesci e locali temporali possibili un po’ ovunque.

Resto del Sud: Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Sicilia e sulla Puglia con qualche pioggia.

Lunedì 3 aprile

Nord: soffiano venti forti e più freddi da nordest, ma il bel tempo sarà prevalente anche se il cielo si presenterà molto nuvoloso al Nordovest.

Centro: Maltempo su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con rovesci e neve in collina. Nubi spase altrove. Venti fortissimi e freddi da nordest.

Sud: Condizioni di forte maltempo con piogge, temporali e nevicate copiose sopra i 1100 metri. Venti forti e freddi. Calo termico.