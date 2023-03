Per sabato 1 aprile tornano le nuvole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato, pur con qualche velatura, ovunque. Questo in sintesi il quadro meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 31 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature con tendenza alla risalita. Minime tra 3 e 12 gradi; massime tra 16 e 26. Alcune località avranno valori primaverili. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 25 a Catania, 16 ad Denna, 23 a Messina, 25 a Palermo, 18 a Ragusa, 26 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo sarà spesso coperto anche con piogge in Liguria e sui settori alpini, prealpini e Friuli Venezia Giulia. Temperature stabili.

Centro: I venti più umidi da sud portano tante nuvole su tutte le regioni, anche con cielo a tratti coperto, specie su Toscana, Umbria e poi Lazio.

Resto del Sud: Questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Clima mite.

Per sabato 1 aprile tornano le nuvole

L’alta pressione va parzialmente indebolendosi per la giornata di sabato 1 aprile. Questo favorisce l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo ampiamente soleggiato e con un clima mite. Sui confini alpini sono attese alcune nevicate.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature tipicamente primaverili.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso solo sui settori ionici e sulla Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Domenica 2 aprile

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso o coperto e piogge sparse in arrivo nel pomeriggio su Veneto ed Emilia Romagna. Temperature stazionarie, miti.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto stabile, nel pomeriggio peggiorerà con l’arrivo di rovesci e locali temporali possibili un po’ ovunque.

Sud: Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Sicilia e sulla Puglia con qualche pioggia.