Allerta gialla e condizioni meteo avverse

Correnti umide risalgono da Sud determinando piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio/temporale per la giornata di sabato 3 dicembre in Sicilia. Previsti anche temporali e venti forti.

Evoluzione soggetta a sostanziali modifiche. Venti meridionali in rinforzo. Ionio e Basso Tirreno mosso.

Allerta gialla in Sicilia e condizioni meteo avverse

In virtù di questo, la nostra regione sarà interessata da un’allerta gialla come si legge nell’avviso 22336 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico della protezione civile siciliana diffuso ieri.

Non solo allerta gialla in tutta l’isola ma anche condizioni meteo avverse. Torna a farsi sentire il maltempo. Si legge nell’avviso: “Dal primo mattino di domani, sabato 3 dicembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori nord-orientali, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temperature ancora miti

Tornano a risalire le temperature in Sicilia, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsti dai 13 ai 21 gradi, valori miti e decisamente alti rispetto al periodo. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 20 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Precipitazioni diffuse, nevose sulle Alpi sopra i 1200 metri. Temperature massime e minime che non subiranno sostanziali variazioni.

Centro: Piogge e locali temporali su Toscana, Lazio e Umbria, piovaschi sulla fascia adriatica e cielo poco nuvoloso in Sardegna. Venti da sud.

Resto del Sud: Un fronte perturbato sospinto da venti di Scirocco genera condizioni di maltempo sui settori ionici e nubi irregolari altrove.

Per domenica 4 dicembre ancora variabilità

Permane. Un flusso di correnti umide e instabili che rinnovano variabilità ed ancora locale instabilità sulla Campania. Meglio tra Sicilia e Calabria con ritorno a tempo più asciutto e soleggiato. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio da molto mosso a agitato; Basso Tirreno da molto mosso a mosso. Temperature in rialzo.

Nord: Cielo coperto con piogge possibili un po’ ovunque. Quota delle nevicate in deciso rialzo. Mari molto mossi, temperature in lieve aumento.

Centro: Tempo spiccatamente instabile su Toscana e Lazio con rovesci alternati a schiarite su coste e immediato entroterra. Più sole altrove.

Resto del Sud: A parte gli ultimi rovesci o temporali mattutini sui settori ionici peninsulari e in Campania, per il resto il sole sarà prevalente.

Lunedì 5 dicembre

Nord: Piogge diffuse su Triveneto, Lombardia e Piemonte orientale. Neve sulle Alpi sopra i 1200 metri. Più asciutto e soleggiato altrove.

Centro: Le precipitazioni riguarderanno principalmente Umbria, Lazio e Toscana, altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Clima mite.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi in Campania. Possibili nebbie sulle coste ioniche peninsulari.