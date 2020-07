Le previsioni in sicilia

Una perturbazione, con contributo di aria più fresca in quota, continua ad influenzare le condizioni meteorologiche sull’Italia. Le piogge, che assumeranno carattere prevalentemente temporalesco, interesseranno tutte le regioni meridionali peninsulari e, dal pomeriggio di oggi, anche la Sicilia, in particolar modo i settori nord-orientali dell’isola.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle

quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che estende quello diffuso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e

idrauliche. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o

temporale, sulla Sicilia, specie sui relativi settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per le giornate di oggi, sabato 4 luglio, e domani, domenica 5

luglio, allerta arancione sui versanti ionico e tirrenico meridionali della Calabria. Per la giornata di domani valutata, inoltre, allerta gialla sul restante territorio della Calabria e su settori della Basilicata e della Sicilia.