Le previsioni

Il weekend, in linea con quanto annunciato nei giorni scorsi, assicura tempo pressocchè stabile su tutta l’Isola. Addensamenti si alterneranno ad ampi spazi di sereno.

Nuvolosità a tratti compatta sul settore meridionale per via di un flusso meridionale che tende ad intensificarsi. Non si esclude qualche debole pioggia. Temperature stabili su valori miti. Venti in prevalenza da Sud. mari da poco mossi a mossi.