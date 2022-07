Per sabato 16 luglio temperature sopra la media

Scenario meteorologico improntato al tempo stabile e ampiamente soleggiato in Sicilia per la giornata di venerdì 15 luglio. Ventilazione debole o moderata, a prevalente regime di brezza. Mari poco mossi.

Temperature in lieve aumento

Temperature in rialzo: massime generalmente comprese tra 28 e 31°C lungo le aree costiere, fino a 33-35°C nelle pianure interne. Minime gradevoli tra i 16 ed i 23.

In città, temperature massime comprese tra i 28 ed i 31 gradi. Previsti 28 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 30 a Catania, 28 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 29 a Ragusa, 30 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Riecco l’anticiclone africano. Condizioni di bel tempo prevalente, temporali pomeridiani sulle Alpi orientali; clima via via più caldo.

Centro: L’alta pressione africana torna a interessare le nostre regioni in questa giornata: tanto sole e clima più caldo, 36 gradi a Roma.

Resto del Sud: L’alta pressione africana torna a interessare le nostre regioni in questa giornata: tanto sole e clima più caldo, picchi di 34 gradi.

Per sabato 16 luglio temperature sopra la media

Per sabato 16 luglio prosegue incontrastato il dominio dell’anticiclone subtropicale. Tempo stabile, ampio soleggiamento e solo qualche addensamento cumuliforme in sviluppo pomeridiano sui rilievi. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve rialzo, di 2-4°C al di sopra delle medie climatiche. Ventilazione debole o moderata a regime di brezza. Mari generalmente poco mossi.

Nord: La presenza dell’anticiclone africano garantirà una giornata soleggiata, ma con più nubi sul Triveneto. Temperature con caldo intenso.

Centro: Il caldo africano si intensifica. La giornata risulterà soleggiata con cielo sereno. Le temperature massime toccheranno punte di 35°C.

Resto del Sud: Condizioni di bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime fino a 36 gradi in Puglia.

Per domenica 17 luglio

Nord: Bel tempo con cielo sereno o con più nubi sui rilievi del Triveneto. Temperature massime fino a 35°C in Lombardia. Venti nordorientali.

Centro: L’anticiclone africano garantirà una giornata soleggiata con cielo sereno dappertutto. Caldo intenso con picchi di 37°C nel Lazio.

Resto del Sud: Il caldo africano raggiunge anche le nostre regioni. Domenica con prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno su tutte le regioni.