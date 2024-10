Nelle prime ore del mattino si registrano 17° a Palermo e Trapani, 16° ad Agrigento e Messina, 15° a Catania, Ragusa e Siracusa, 13° a Caltanissetta, 12° ad Enna. Le previsioni per oggi in Sicilia sono caratterizzate dal bel tempo: si prevede cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale. Da segnalare soltanto innocue velature in transito sul canale di Sicilia che potrebbero interessare l’isola di Pantelleria e lambire il tratto di costa trapanese affacciato a questo mare e il litorale agrigentino.

Venti deboli con scirocco in intensificazione dalla sera a partire dal canale di Sicilia. Temperature in lieve aumento. Secondo i professionisti del settore: “Possibile peggioramento del tempo da giovedì/venerdì con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci sparsi. Temperature in lieve aumento, ma in calo da venerdì“.