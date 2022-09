Le previsioni del tempo. Per domani domenica 4 settembre un impulso instabile proveniente da Ovest, andrà ad interessare i settori tirrenici. Sono possibili rovesci e temporali localmente anche di forte intensità.

Un netto miglioramento del tempo è atteso a partire dalla serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 4650 metri. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Il weekend a due facce, sole fino a domenica poi rapido impulso instabile con rovesci e temporali.

Temporanea rimonta dell’alta pressione sub-tropicale sulle regioni meridionali con caldo in graduale aumento ma sopportabile. Sabato infatti, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con sparuti acquazzoni sui rilievi.

Condizioni di stabilità che perdureranno fino al mattino di domenica, quando è atteso l’arrivo di un impulso instabile dai quadranti occidentali che recherà rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Le temperature, in aumento sabato, subiranno un temporaneo calo durante la giornata di domenica.