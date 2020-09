Indagini dei carabinieri della compagnia di Carini

I carabinieri hanno arrestato F. S. di 31 anni accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari della compagnia di Carini nel corso di una perquisizione in casa a Terrasini (Pa) hanno trovato circa 500 grammi di marijuana, custoditi in vari contenitori, nascosti nel soggiorno e in un fabbricato nelle disponibilità dell’uomo.

La droga è stata sequestrata. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità di convalida in attesa dell’udienza di convalida.