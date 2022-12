Non era gradito il servizio sullo scioglimento per mafia del Comune

Aggressione a un giornalista di La7, due persone sono state condannate in abbreviato. Si tratta di due residenti di Mezzojuso, nel palermitano, che evidentemente non gradivano microfoni e telecamere. Il giornalista stava svolgendo un servizio per raccontare lo scioglimento per mafia del Comune.

La condanna

Il gup di Palermo Cristina Lo Bue ha condannato a un anno e 20 giorni Giorgio Ferlisi e Leonardo La Barbera, entrambi di Mezzojuso, per violenza privata. Sono accusati di minacce e tentativi di aggressione ai danni del giornalista Danilo Lupo, inviato della trasmissione “Non è l’Arena” di La7, che stava conducendo un’inchiesta dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.

Interrotto durante il suo lavoro

Lupo si trovava a Mezzojuso per realizzare un servizio in vista della puntata del 12 gennaio 2020. Il suo lavoro prendeva spunto dal fatto che il 16 dicembre precedente era stato firmato il decreto per lo scioglimento del Comune. Mentre il giornalista si trovava in piazza Umberto I insieme al suo cameraman per fare delle interviste, veniva interrotto bruscamente.

Fu anche rincorso

A bloccarlo fu inizialmente, secondo la prima ricostruzione, Ferlisi, titolare del bar Roma che avrebbe aggredito il giornalista. Anche La Barbera, durante un altro servizio, avrebbe iniziato a rincorrere il giornalista. Al processo si è costituito come parte civile il Comune di Mezzojuso, assistito dall’avvocato Giuseppe Alfieri. La quantificazione del risarcimento sarà stabilita in sede civile.

Per anni continue inchieste

“Non è l’Arena” per anni portò avanti l’inchiesta di Mezzojuso, con diversi puntate e inchiesta realizzate direttamente in paese. Il piccolo centro del Palermitano finì sotto i riflettori per le vicende note delle sorelle Napoli, che con le loro denunce furono emarginate e costrette a vivere nel terrore. Proprio a seguito di un’indagine delle forze dell’ordine vennero fuori delle evidenze tali che portarono anche allo scioglimento dell’ente locale. Situazione che fece salire la tensione nel territorio.