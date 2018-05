Il commento ed il sostegno al consigliere comunale

“Ho raggiunto Fabrizio Ferrandelli a pranzo per poterlo abbracciare. Probabilmente il mio sorriso in foto dice più di qualsiasi altra parola. Sono felice per lui, per la sua famiglia, per i suoi amici. L’inchiesta a suo carico è stata archiviata ma nonostante la splendida notizia, il cielo azzurro e la giornata di sole, non ho potuto fare a meno di notare un’ombra, un velo nella sua espressione”.

Così il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè commenta attraverso la sua pagina facebook la notizia dell’archiviazione dell’inchiesta per voto di scambio politico mafioso a carico del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che la scorsa primavera aveva corso per la poltrona di primo cittadino a Palermo.



“Senza quelle accuse la sua corsa per Palazzo delle Aquile sarebbe, probabilmente, andata diversamente – ha sottolineato Miccichè -. Fabrizio, testa alta e schiena dritta, come sempre.

Sei giovane e avrai modo di dimostrare quanto vali in tante altre occasioni. Con i modi e i toni che ti contraddistinguono: pulito, onesto e cristallino. I palermitani lo hanno capito e te lo riconosceranno”.