Renato Schifani consigliere politico di Silvio Berlusconi, dice la sua sulle questioni politiche più n’nostrane’ e lo fa intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia di stampa Italpress.

Intanto partendo proprio da alcuni voci di corridoio che lo vedrebbero interessato a sostituire il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè nel ruolo da lui occupato, quello di presidente dell’Ars per il futuro.

“Sostituire Micciche’? Sono fortemente concentrato sul mio ruolo, ho sempre lavorato sul presente mai sul domani, quando ci sono delle cariche istituzionali in corso non è corretto parlare del dopo, per rispetto del ruolo che stanno svolgendo” ha replicato l’ex presidente del Senato che aggiunge: “Per quanto riguardo l’ipotesi che io ambisca in quel ruolo in chiave anti Musumeci, vorrei dire che io a Musumeci l’ho sostenuto e lo continuo a sostenere, penso che stia lavorando bene e per quanto mi riguarda può essere il futuro candidato”.

Di qui poi un riferimento al rimpasto in giunta regionale che ha visto la sostituzione degli assessori in quota Forza Italia e da qui la conseguente assenza di donne nella compagine governativa siciliana che ha destato non poche polemiche: “Io del rimpasto siciliano ne ho letto sui giornali, dico che l’assessore donna in giunta era espressa da Forza Italia. Adedsso mi attendo anche che gli altri alleati diano rappresentanza femminile”.