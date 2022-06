Il tour del candidato

Periferie e degrado ma anche spazi da valorizzare e lavori ancora da completare. “I soliti rimpalli della Regione siciliana sono costati cari in questi anni soprattutto ai cittadini che si sono visti privare di opere e spazi importanti. Uno di questi spazi tolti alla città è il Parco “Libero Grassi”, nel quartiere Acqua dei Corsari la cui rinascita oltretutto rappresenta un segnale verso quei quartieri periferici che attendono un intervento e attenzione da anni, ma anche alla cultura della legalità e antimafiosa dal momento che la costa sud, da Romagnolo in poi, durante il sacco di Palermo divenne la discarica del malaffare dove le ditte colluse sotterravano illegalmente il materiale di scarto inquinando il territorio”. Sono le parole del candidato sindaco di Palermo dell’are di centrosinistra.

Una Palermo più sostenibile

Miceli promette il completamento dell’area, uno spazio a disposizione dei palermitani. “Completeremo gli interventi programmati e finanziati nel settore del verde cittadino che, considerata una vera e propria infrastruttura ecologica, una volta realizzata, contribuiranno a rendere la città di Palermo più sostenibile e vivibile con il supporto dell’associazione Libero Grassi che si è sempre battuta per questi obiettivi e che dovrà costruire un indispensabile punto di riferimento per la definizione ed i contenuti del progetto”.

La due giorni di Conte per Miceli

Anche Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Palermo per la chiusura della campagna elettorale per le amministrative. Il 12 giugno il capoluogo siciliano è chiamato al voto e il Presidente del Movimento 5 Stelle non ha voluto far mancare il suo supporto ad una piazza importante come quella di Palermo . Il capo del M5s ha incontrato i candidati della lista M5S e il candidato sindaco della coalizione progressista Franco Miceli ma anche cittadini ed esponenti del mondo civico e dell’imprenditoria. Tra gli incontri, anche quello con i lavoratori Almaviva-Covisan. Oggi per loro è in programma il tavolo ministeriale a Roma.