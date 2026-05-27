Venerdì 29 maggio, dalle ore 11.00, l’Edificio 7 di viale delle Scienze ospiterà l’evento di lancio del pilot del progetto europeo IN-MOB, con la consegna dei primi veicoli di nuova generazione agli utenti selezionati.

L’Università di Palermo si prepara a diventare teatro di una delle sfide più ambiziose della mobilità urbana del futuro. Il prossimo 29 maggio, presso la sede della direzione del Dipartimento di Ingegneria, prenderà ufficialmente il via il pilot del progetto IN-MOB, iniziativa finanziata dall’Unione Europea con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per la micro-mobilità sostenibile nelle città.

Il progetto punta su veicoli di ultima generazione – e-bikes, monopattini elettrici ed e-cargo bikes – caratterizzati da telai in fibra di carbonio, motorizzazioni elettriche avanzate e un rivoluzionario sistema di ricarica rapida a tecnologia swap, che elimina i tempi di attesa grazie alla sostituzione immediata delle batterie. A completare il quadro, un sistema integrato di monitoraggio dei percorsi.

Per il pilot sono previsti 40 veicoli – 15 e-bikes, 15 monopattini e 10 cargo bikes – e tre stazioni di ricarica, con hub dedicati per testare sia la ricarica tramite energia fotovoltaica sia lo scambio batterie tramite locker. I mezzi saranno impiegati per valutare l’integrazione con il trasporto pubblico e i benefici concreti per la logistica urbana.

L’evento del 29 maggio segna la consegna dei veicoli ai primi utilizzatori, selezionati attraverso una call aperta a tutto il personale e alla comunità studentesca di UniPa, che potranno utilizzare gratuitamente i mezzi e partecipare alla valutazione tramite questionari su soddisfazione e abitudini d’uso. L’obiettivo è duplice: dimostrare le prestazioni dei veicoli e misurare la riduzione concreta delle emissioni di CO₂ rispetto alla mobilità tradizionale.

Il progetto IN-MOB è coordinato dall’Università di Catania. L’Università di Palermo è responsabile del Pilot, con il professor Giuseppe Salvo nel ruolo di responsabile scientifico per il Dipartimento di Ingegneria. Al fianco di UniPa, la Fondazione Marida Correnti e partner industriali europei di primo piano: ProJVEN (stazioni di ricarica), F&N/Zasch (produzione bici di alta gamma) e GEM Motors (motori elettrici per l’automotive).

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