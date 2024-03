Appuntamento per il 26 marzo a La Sirenetta

Tutto pronto per il convegno intitolato “E-Health: Innovazione e Sviluppo – Interventi per migliori infrastrutture e contenimento della migrazione sanitaria del Mezzogiorno”. L’evento si terrà a Mondello, nella borgata marinara di Palermo, il 26 marzo.

L’Associazione I Sud del mondo, che organizza la giornata di dibattito, nella cornice della sala convegni de “La Sirenetta” riprende il dibattito già affrontato nell’incontro del 12 febbraio scorso presso la Sala Gonfalone del Palazzo Pirelli a Milano, che ha avuto come focus le nuove frontiere della tecnologia applicata alla sanità per ridurre il divario tra le Regioni del Nord e del Sud Italia.

Focus su sviluppo e promozione

La centralità di questo convegno è lo Sviluppo e la Promozione delle infrastrutture per permettere alle eccellenze mediche del territorio di esercitare la professione in sinergia con i pazienti, evitando così la migrazione sanitaria. I pazienti, prima di ogni altra cosa. Essi sono la risorsa centrale che permette di risolvere le sfide della salute e del welfare. L’obiettivo è di renderli protagonisti nel definire le politiche ed i programmi regionali in sanità, attraverso forme di partecipazione di tipo pubblico.

Atteggiamenti, bisogni e percezioni per concentrarsi sulla progettazione di esperienze utilizzando una metodologia che riunisce l’orientamento centrato sulla persona ed una collaborazione volta ad attivare un processo di cambiamento. Questi sono gli argomenti che verranno affrontati in cui i partecipanti, provenienti da varie aree di ricerca e di amministrazione, metteranno in comune le loro competenze e la loro esperienza uniti nella volontà di trovare risposte chiare ed esaurienti. Una giornata densa di contenuti, che vuole ricordarci che, con l’aiuto e l’interazione tutte le forze coinvolte, è possibile elaborare nuovi modelli di Sviluppo di sanità partecipata.

Chi partecipa

L’Apertura dei Lavori sarà a cura di Pompeo Torchia – Presidente dell’ Associazione I Sud del Mondo Ets e Giuseppe Galati – Responsabile Scientifico Progetto dell’Associazione. L’Introduzione Istituzionale di Fabrizio Ferrandelli – Assessore Innovazione Digitale e rapporti Funzionali (ratione materiae) con SISPI; Igiene, sanità e farmacie e di Salvatore Iacolino – Dirigente Generale Dipartimento per la pianificazione strategica. Assessorato Sanità regione Sicilia.

Due sessioni

Il dibattito si dividerà in due sessioni. Nella prima sessione, dedicata all’ Input per uno sviluppo sostenibile ed integrato verso un nuovo modello di partecipazione e di inclusione. Il paziente cittadino al centro, interverranno: Francesco Cascio – Amministratore Unico Sicilia Digitale,

Roberto San Filippo – Direttore Cefpas (Centro per la Formazione Permanente del Personale del Servizio Sanitario, Alessandra Maria Caltagirone – Vicepresidente FIASO – Commissario Straordinario ASP Siracusa.

Nella seconda si affronterà il tema “Le nuove Frontiere del Settore Privato verso l’evoluzione dei modelli sanitari per ridurre la mobilità sanitaria” con Giuseppe Cattaneo – Professore Associato Università di Palermo, Giuseppe Sajeva – Direttore di PNT Special Projects di Engineering Ingegneria Informatica Spa Direttore Tecnico di PNT Italia, Vincenzo Minervini – Program Manager Area Sud Digital Healthcare ALMAVIVA, Claudio Sichili – Technical Director EHT.

Moderatore dell’incontro Raffaele Barberio. Le Conclusioni saranno di Giovanni Migliore – Presidente FIASO e Saverio Romano – Deputato Commissione Bilancio L’evento sarà trasmesso in diretta Youtube e condiviso sui Social dell’Associazione I Sud del Mondo ETS.