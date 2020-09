Ne ha dato notizia la stessa ONG

Open Arms, con a bordo 275 migranti, si sta dirigendo verso Palermo, dopo avere avuto da Malta il diniego ad attraccare.

Ne ha dato notizia la stessa ONG su Twitter con queste parole: «Ieri momenti di tensione #openarms dopo risposta negativa #Malta di concedere riparo per il temporale. Alcune persone si sono gettate in acqua per la disperazione, ma sono state recuperate insieme alla Guardia Costiera italiana. Ci dirigiamo verso #Palermo in attesa di istruzioni».

Ieri, infatti, dopo la risposta negativa da parte del governo di La Valletta per concedere un riparo momentaneo per il temporale, a porto dell’imbarcazione si sono registrati momenti di tensione con alcuni migranti che si sono gettati in acqua per la disperazione, ma sono state recuperati insieme alla Guardia Costiera italiana.