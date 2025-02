Dopo 18 anni la Fondazione Federico II torna alla Borsa internazionale del Turismo di Milano con una mission precisa: ampliare le proprie azioni a tutto il territorio regionale per far crescere ulteriormente l’offerta culturale da proporre ai visitatori in sosta in Sicilia e, ovviamente, agli stessi siciliani. Lo ha ribadito il presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, durante il suo intervento in occasione del talk organizzato all’interno dello stand della Sicilia alla BIT 2025.

La mission della Fondazione Federico II



Galvagno ha ripercorso le tante iniziative organizzate durante il 2024 e tuttora in rassegna sottolineando, in particolare, la proficua collaborazione con la Pinacoteca di Brera (Grande Brera) di Milano, che ha condotto al Palazzo Reale di Palermo i capolavori del Neoclassicismo lombardo tra cui la ‘Vestale’ e la ‘Maddalena Penitente’ di Antonio Canova, e le partnership con il Kunstmuseum Pablo Picasso di Munster, il Museo Picasso di Antibes e il Mart di Rovereto e Treviso per la mostra “Celebrating Picasso”, in programma fino al prossimo 4 maggio al Palazzo Reale.

Tra le iniziative di arte contemporanea promosse in tutta la Sicilia, è stato inoltre illustrato il progetto “Le vie da seguire” con i murales firmati da artisti della street art per esaltare la vittoria del bene sul male: “Abbiamo proposto in tante città dell’Isola – ha detto il presidente Galvagno – le immagini di autentici eroi quali Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ma anche Boris Giuliano, Rita Atria o il piccolo Giuseppe Aiello. È un modo per avvicinare soprattutto i più giovani agli esempi positivi, ribadendo, attraverso la bellezza, l’identità di una Sicilia che non dimentica e lotta contro quegli stereotipi, propri di una certa cinematografia, che l’hanno dipinta per come non è”.

Palazzo reale sfiora un milione di visitatori

Nel corso del talk, è stato reso noto il traguardo delle oltre 900mila presenze nel 2024 per il Complesso monumentale di Palazzo Reale. Sono state inoltre annunciate nuove iniziative come la mostra che vedrà protagonista un fotografo di fama internazionale.

“L’ultima partecipazione della Fondazione Federico II alla Bit di Milano risale addirittura al 2007, praticamente un’altra era in termini di comunicazione e promozione, ecco perché siamo molto soddisfatti di averla riportata sotto i riflettori di questa vetrina di primissimo piano – ha concluso Galvagno –. Oggi abbiamo l’ambizione di ampliare il percorso della Fondazione a tutta la Sicilia per costituire tra i nostri giovani una maggiore consapevolezza della loro identità, ma allo stesso tempo, puntiamo ad offrire ai tanti visitatori che scelgono l’Isola nuove opportunità di scoperta di un patrimonio già ad oggi preziosissimo che può essere ulteriormente arricchito”.