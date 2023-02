“Nel decreto Milleproroghe che oggi voteremo in aula al Senato per la conversione in legge, grazie a misure fortemente volute e sostenute da Forza Italia, garantirà molta attenzione per la Sicilia”. Lo ha detto in Aula la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in discussione generale sul dl Milleproroghe.

Proroga per termini per la stabilizzazione del personale sanitario

La Ternullo ha espresso “soddisfazione per l’approvazione del mio emendamento che proroga i termini per la stabilizzazione del personale sanitario, per fronteggiare la grave carenza di lavoratori del settore. Inoltre è stata inserita una norma che consentirà di impiegare risorse correnti inutilizzate per avvalersi di strutture private accreditate per gestire al meglio le tante richieste di prestazioni sanitarie dei cittadini”. Tra i provvedimenti, anche la misura a favore del Polo ospedaliero di Siracusa proroga i termini da 2 a 3 anni per la realizzazione della struttura e di un anno per l’incarico del Commissario straordinario”.

Fondi per Linosa e Lampedusa

Per le isole di Linosa e Lampedusa, che beneficeranno di 2, 5 milioni di euro nel 2024 per l’accoglienza dei migranti, si prevede anche la rateizzazione e il pagamento senza interessi dei tributi, dei contributi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria i cui termini, tra l’altro sono stati fissati al 30 giugno e al 30 novembre.

A Schifani lo smantellamento delle baraccopoli

Il Milleproroghe contiene anche la norma che affida le competenze di Commissario al presidente della Regione, Renato Schifani per lo smantellamento delle baraccopoli di Messina . “In questo provvedimento abbiamo previsto anche un aiuto per i fuorisede, i disabili gravi, i lavoratori con reddito basso e chi si sposta dalla Sicilia per motivi di salute, prevedendo un contributo per i biglietti aerei da e per Palermo e Catania. Un grande lavoro di squadra da parte di Forza Italia, reso possibile anche dall’irreprensibile raccordo garantito dalla nostra Capogruppo Licia Ronzulli”.