Operazione nella zona di Borgo Nuovo a Palermo

Sequestrate dalla guardia di finanza centinaia di mazzi di mimose a venditori ambulanti abusivi nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo. Ad operare i finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano. Durante i controlli hanno accertato che i venditori erano sprovvisti dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio ambulante, rilasciata dal sindaco. L’autorizzazione è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

La confisca e le sanzioni

Ai commercianti abusivi confiscata la merce esposta in vendita ed applicata una sanzione che va da un minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro. Tutte le mimose sequestrate, circa 400 composizioni sono state consegnate in beneficenza al reparto di Ginecologia oncologica dell’ospedale Civico di Palermo.

La donazione

Il particolare fiore giallo quindi donato alle pazienti e alle operatrici. “L’attività – si legge in una nota del comando provinciale – si colloca nei compiti demandati alla guardia di finanza quale forza di polizia economico finanziaria a vocazione sociale. Il corpo è impegnato a tutelare l’economia legale contrastando l’illecita concorrenza di chi opera in assenza di autorizzazioni”.

Lo scorso anno stessa cosa a Messina

Lo scorso anno situazione analoga si verificò inoltre nel Messinese. Nella giornata dell’8 marzo il comando provinciale di Messina della guardia di finanza ha effettuato un’operazione di contrasto al commercio abusivo di fiori. Nel centro cittadino, i finanzieri del gruppo di Messina hanno sequestrato oltretutto circa 400 mimose a tre diversi ambulanti. Il sequestro avvenuto in alcune principali vie del centro della città dello Stretto e nei pressi dei mercati rionali. I venditori ambulanti risultati completamente sprovvisti delle previste autorizzazioni e licenze.

Mimose devolute al Policlinico “G. Martino”

Le mimose sequestrate non sono andate perdute. La guardia di finanza le ha devolute quindi in beneficenza al Policlinico “G.Martino” di Messina per essere donate al dipendente personale femminile, sanitario e amministrativo. L’omaggio floreale ha voluto in particolare esprimere l’apprezzamento non solo della guardia di finanza ma di tutta la collettività per la loro passione e dedizione.

