La polemica

“Dovete fallire, meritate di finire sotto i ponti”. “Dovete essere ripagati con la stessa moneta, siete persone disumane”. Questi sono solo alcuni dei messaggi giunti via social network ad una grande struttura alberghiera di Mondello.

Messaggi che sarebbero seguiti dopo una denuncia apparsa su una pagina facebook. Stando a quanto raccontato sui social il personale della struttura avrebbe negato cibo e acqua ad una cagnolina che sarebbe poi morta. “Siete senza cuore. La piccola era stata abbandonata, stava male, era disidrata, non mangiava e non beveva da giorni”, si legge nel post condiviso centinaia di volte, in cui inoltre si specifica che “aveva cercato aiuto ma a quanto pare gli dava fastidio e secondo dei testimoni l’hanno presa e buttata sul marciapiede, senza chiamare neanche i vigili urbani. Una signora passava per caso di lì e con l’aiuto di alcuni passanti l’ha portata in clinica, hanno fatto di tutto per salvarla, ma non ce l’ha fatta. Ha avuto infezione alle vie urinarie, poi all’intestino. Purtroppo era troppo tardi”.

Da qui minacce di morte anche ai titolari oltre al flusso di reazioni negative attraverso Facebook e Tripadvisor

Una situazione incresciosa che avrebbe il direttore ad attivare i suoi legali per prendere le precauzioni del caso.