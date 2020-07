Notte di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dove i carabinieri sono intervenuti per riportare la calma e fermare un giovane che aveva seminato il caos, costringendo i sanitari a bloccare le attività nella shock room per oltre un’ora.

Il figlio del paziente infatti, nonostante non fosse laureato in medicina, non avrebbe gradito la decisione presa dai medici e così avrebbe iniziato a inveire contro di loro. A nulla sarebbe servito l’intervento delle guardie giurate che hanno avuto più di qualche difficoltà a placare gli animi e convincere l’aggressore, peraltro cognato di un’infermiera in servizio presso lo stesso ospedale, a uscire dal pronto soccorso.

Il giovane poco dopo sarebbe tornato alla carica, costringendo i medici a chiamare il numero unico d’emergenza 112 per richiedere l’intervento delle pattuglie dei carabinieri. I militari hanno identificato l’aggressore contro il quale è scattata una denuncia per minacce. Toccherà poi alla direzione ospedaliera stabilire se procedere legalmente e costituirsi parte civile nell’eventuale processo.