Feriti i poliziotti e i medici

Continuano i controlli della Polizia di Catania sul rispetto delle restrizioni finalizzate al contenimento del contagio da coronavirus. Sono ancora tante le persone denunciate.

Un ragazzo di 26 anni, pur di sfuggire al controllo di una volante, è fuggito a bordo di uno scooter fino al quartiere Cibali. Poi ha proseguito a piedi ma si è lanciato da un’altezza di 6 metri, finendo per farsi male. Il giovane è stato denunciato e portato al Pronto soccorso.

Una volta in ospedale i poliziotti a hanno che bloccato un ragazzo di 18 anni che ha aggredito i sanitari e gli stessi poliziotti che, dopo averlo bloccato e messo in sicurezza, sono stati essi stessi costretti a ricorrere alle cure dei medici avendo riportato lesioni, anche gravi, la cui prognosi, in un caso, supera i 30 giorni. Il giovane è stato portato in Questura ed è stato denunciato per resistenza, lesioni e violenza e minacce a pubblico ufficiale.