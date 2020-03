Controlli anti coronavirus, pic-nic sotto i portici di una palazzina, 7 giovani denunciati

23/03/2020

Avevano portato con se panini, pasta, frutta e bibite per fare un pic-nic sotto i portici di una palazzina in via Luigi Cassia, nella zona nord di Siracusa. Gli agenti di polizia hanno denunciato sette giovani, 4 uomini e 3 donne, che ieri avrebbero voluto trascorrere la domenica fuori di casa, per prendere una boccata di aria come avrebbero detto al personale delle Volanti che li ha bloccati mentre stavano consumando il pasto. I sette commensali sono stati denunciati per violazione delle misure anti coronovirus emanate dalla Presidenza del Consiglio per contenere il contagio da Covid-19. Evidentemente, gli indagati non ci avrebbero fatto caso ai nuovi provvedimenti che limitano gli spostamenti. Inoltre, nel corso degli accertamenti è emerso che i 7 giovani erano molto vicini, al di sotto della distanza di sicurezza, che è di almeno un metro. Quella loro mini scampagnata l’avrebbero programmata il giorno precedente, infatti, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero riforniti in un supermercato nella giornata di sabato, sapendo che l’indomani tutte le attività commerciali dedite alla vendita di generi alimentari sarebbero rimaste chiuse, come disposto dall’ordinanza del presidente della Regione. E così, all’ora di pranzo avrebbero iniziato a mangiare ma quel pasto gli è andato di traverso dopo l’arrivo della polizia.

