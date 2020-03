Il gip del tribunale di Siracusa ha emesso 7 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Sono stati i carabinieri della compagnia di Noto, al termine dell’operazione “Ta Ta’” ad eseguire le ordinanze di arresto tra Noto e Pachino dove avrebbe operato un gruppo che avrebbe fatto affari illeciti con la vendita di hashish, cocaina ed eroina. Fra gli arrestati anche due fratelli, entrambi residenti a Pachino, che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, nonostante fossero ai domiciliari, avrebbero esercitato l’attività di spaccio e sfruttato alcuni permessi per rifornirsi di droga. Sono tutt’ora in corso delle perquisizioni nelle abitazioni degli indagati per scoprire se vi sono quantitativi di sostanze stupefacenti nascosti o libri mastri per tenere la contabilità. Le indagini sono coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa.

Notizia in aggiornamento