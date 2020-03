Fermate numerose auto

Potenziati i controlli della Polizia municipale e delle forze dell’ordine soprattutto nelle zone di ingresso e di uscita da Siracusa. I vigili urbani, in particolare, hanno presidiato la rotonda tra viale Scala Greca e contrada Targia, la principale via di collegamento tra Siracusa, la zona industriale ed i Comuni dell’area del petrolchimico. Gli automobilisti sono stati tutti fermati e sottoposti alle ispezioni per accertare che avessero dei validi motivi per spostarsi.

Anche i carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno organizzato dei posti di blocco in città, tra cui pure nella parte opposta di viale Scala Greca, nella zona sud, dove, nei giorni scorsi, alcuni residenti hanno segnalato il transito di numerose auto. C’è da dire, però, che in questa porzione di strada c’è un supermercato, che serve un’utenza numerosa. In mattinata, però, era chiuso come tutti gli altri a Siracusa, come previsto dalla Presidenza della Regione e dallo stesso Comune di Siracusa con quest’ultimo che ha preferito seguire il percorso del presidente Nello Musumeci piuttosto che le indicazioni del Governo nazionale, in merito alla chiusura la domenica dei supermercati.