in azione i carabinieri della locale stazione

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria, nel corso dei controlli svolti quotidianamente per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte per contenere il rischio di contagio da coronavirus, hanno denunciato in stato di libertà quattro persone per la violazione prevista dall’art 650 del Codice Penale che punisce le condotte di inottemperanza ai provvedimenti emanati dalle Autorità.

In particolare, nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Pantelleria hanno denunciato D.M.G. e G.T., rispettivamente di 26 e 51 anni, in quanto sorpresi a consumare bevande alcoliche in pieno centro cittadino, contravvenendo all’obbligo – imposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020 – di non uscire dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo.

Per la stessa violazione, sono stati inoltre denunciati F.M. e L.P.A., panteschi rispettivamente di 23 e 27 anni i quali, a seguito di controllo alla circolazione stradale, non adducevano valide motivazioni che ne giustificassero l’allontanamento dalle proprie abitazioni.

Oltre alle molteplici pattuglie effettuate per il controllo del territorio, i Carabinieri di Pantelleria svolgono quotidianamente servizi di Polizia di Frontiera presso il locale Porto e Aeroporto, finalizzati – in questo momento di elevato rischio per la salute pubblica – a verificare i titoli di viaggio delle persone in arrivo ed in partenza da Pantelleria e le relative autocertificazioni attestanti la necessità degli spostamenti.

Infine, specifici servizi vengono svolti dai militari dell’Arma per verificare il rispetto della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario imposto dalle ordinanze regionali e sindacali nei confronti di coloro che sono rientrati sul territorio pantesco provenienti da altre località.