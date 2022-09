Il provvedimento del questore

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino bulgaro di 29 anni che si trova rinchiuso nel carcere Calogero Di Bona dell’Ucciardone di Palermo.

Il provvedimento del questore di Palermo

L’uomo è stato condannato a cinque anni accusato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Il bulgaro il cittadino secondo il provvedimento firmato dal questore Leopoldo Laricchia “abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta ed effettiva all’incolumità pubblica”.

Condotto in Bulgaria in aereo

Il provvedimento del questore è stato convalidato dal tribunale della prima sezione civile del tribunale di Palermo da eseguire quanto i cittadino bulgaro sarebbe uscito dal carcere proprio in questi giorni di settembre. L’uomo è stato accompagnato in aereo a Sofia.

Il provvedimento del Questore che ha fatto discutere

Tra i provvedimenti del questore di Palermo che ha fatto più discutere sui social negli ultimi giorni, c’è quello che riguarda il neo melodico Daniele De Martino. Il questore ha emesso un provvedimento che vieta il concerto previsto per domani sera, venerdì 16 settembre, al teatro Vito Zappalà di Mondello. Il concerto era già sold out ma adesso non si potrà fare. Il cantante, già nel giungo dello scorso anno, era stato raggiunto da una misura di prevenzione, quella dell’avviso orale. Il provvedimento aveva raggiunto il noto cantante neomelodico, che, secondo il provvedimento, sfruttando la popolarità conseguente alla propria professione, in diverse occasioni ha manifestato vicinanza agli ambienti malavitosi.

Il brano dedicato ai pentiti di mafia

In particolare, il cantante palermitano è di recente assurto alle cronache locali e nazionali per alcune affermazioni pubblicate sui profili social web indirizzate ad alcuni giornalisti esponenti del mondo civile alla lotta alla mafia. L’artista aveva anche pubblicato nel mese di maggio dello scorso anno un brano musicale contro i pentiti di mafia.