“Sul tema del braccialetto elettronico è chiaro che si mira alla prevenzione. E’ evidente che le misure che riguardano le donne stanno particolarmente a cuore sia alla presidente del consiglio che a tutti noi. Abbiamo pensato, infatti, ad una nuova legge che mira proprio alla prevenzione, prima di arrivare agli esiti irrimediabili e funesti del femminicidio”.

Lo ha detto la ministra per la famiglia e le pari opportunità, Eugenia Roccella, parlando con i giornalisti a Palermo, a margine di un incontro organizzato sui temi famiglia, pari opportunità e natalità.

Il ministro è intervenuto nel capoluogo per discutere ed illustrare le politiche del Governo Meloni su famiglia, pari opportunità e natalità. L’incontro è avvenuto all’hotel delle Palme di via Roma, con i parlamentari nazionali e amministratori locali di Fratelli d’Italia. Al centro dell’incontro gli interventi e investimenti messi in campo dall’esecutivo nazionale.

Il testo unico del governo

Il governo è a lavoro su un testo unico contro la violenza sulle donne. Ad annunciarlo è stata qualche giorno fa la stessa Roccella nella giornata dedicata proprio alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. “Noi adesso faremo un tavolo in cui presenteremo, spero per l’8 marzo, un testo unico contro la violenza sulla donne. Si tratterà di una compilazione, metteremo insieme quello che già c’è ed è tanto”, ha spiegato la ministra nell’evento ‘Italia direzione Nord’ in corso a Milano. “È insensato – ha sottolineato Roccella – dividersi su questo tema: così come dobbiamo essere insieme uomini e donne per la lotta contro la violenza, lo dobbiamo essere anche nella politica, al di là degli schieramenti.

Aumento del ricorso al numero verde

Nei primi nove mesi del 2024 c’è stato un aumento del 57% delle richieste di aiuto. “”Un dato insieme positivo ma che indica anche quanto il fenomeno continua a essere ampio”, ha commentato la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. “I dati – ha aggiunto – sono incoraggianti perché c’è un -12% di donne vittime del proprio partner, un +5% di centri antiviolenza e case rifugio e un aumento del ricorso al numero verde 1522 e questo vuol dire che man mano le donne prendono sempre più il coraggio di chiedere aiuto”.

Like this: Like Loading...