Ultime battute sull’isola di Ustica per “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura organizzato dal Comune di Ustica e dalla Cooperativa culturale sociale Agricantus di Palermo con il sostegno della Regione Siciliana, che oggi, lunedì 6 ottobre alle ore 21 propone all’Auditorium comunale lo spettacolo “Misiddia” di e con Antonio Pandolfo, l’attore originario di Alcamo che con flemmatica ironia porta in scena i suoi personaggi e le “camurrìe” della vita quotidiana, ovviamente rilette in chiave comica.





“Misiddia” è uno dei grandi cavalli di battaglia di Antonio Pandolfo, quello che mette insieme i personaggi meglio riusciti del suo repertorio. Dal timidone Enricuccio, il ragazzone dalle mille domande surreali e dalle altrettante surreali risposte, al comicissimo personaggio che ripete “Misiddia… m’abbutta” all’improbabile Mel, PR dello “scaro”, fino al perennemente imbarazzato Isidoro. In questa carrellata tutta da ridere non mancano le riflessioni semiserie scaturite dalle conversazioni tra madre e figlio e tra uomini e donne che Pandolfo, dall’alto della sua condizione privilegiata di single, può esplorare senza condizionamenti.

Antonio Pandolfo

Il festival “Il respiro del mare” è nato per celebrare la bellezza dell’isola e la sua identità culturale, con un cartellone pensato per coinvolgere residenti, scuole e visitatori. Il festival, nato con l’obiettivo di coniugare arte, territorio e comunità, vuole essere un’occasione di crescita culturale per un pubblico trasversale.





Due gli spettacoli rimanenti della rassegna. Il 7 ottobre arriveranno Peppe Servillo e Cristiano Califano con “Napulitanata”, omaggio alla canzone napoletana classica del cantante degli Avion Travel. Lo spettacolo “Mi si è ristretto il banco” con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, in programma venerdì 3 ottobre e saltato a causa delle avverse condizioni meteo che non hanno consentito agli attori di raggiungere Ustica, sarà recuperato giovedì 16 ottobre.





Informazioni Tutti gli spettacoli si terranno nell’Auditorium comunale di Ustica. Biglietto spettacoli serali: intero € 10; ridotto residenti € 5.Biglietto matinée: unico € 5.Abbonamento a 5 spettacoli: € 30, ridotto residenti € 20.Prenotazioni e informazioni 091.309636. Biglietti online https://www.tickettando.it/ProductDetail/mi-siddia e su https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/46418 oppure al botteghino dell’Auditorium mezz’ora prima dello spettacolo.

Luogo: Auditorium comunale, via Petriera, USTICA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Antonio Pandolfo

Prezzo: 10.00

Info:

Il festival organizzato dall’Amministrazione comunale e dalla Cooperativa Agricantus con il sostegno della Regione Siciliana lunedì 6 ottobre propone sul palco dell’Auditorium “Misiddia” che mette insieme i personaggi più riusciti dell’attore alcamese. Rinviato al 16 ottobre lo spettacolo “Mi si è ristretto il banco” con Ernestomaria Ponte e Clelia Cucco

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/46418

