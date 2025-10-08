Annullato lo scorso lunedì per le avverse condizioni meteo che hanno impedito all’attore Antonio Pandolfo di recarsi sull’isola di Ustica, “Il respiro del mare”, il festival di arte e cultura, ideato da Vito Meccio eorganizzato dalComune di Ustica e dalla Cooperativa Culturale Sociale Agricantus di Palermo con il sostegno della Regione Siciliana, oggi, mercoledì 8 ottobre, sempre alle ore 21 all’interno dell’Auditorium comunale, recupera lo spettacolo “Misiddia” di e con Antonio Pandolfo, dove l’attore originario di Alcamo con flemmatica ironia porta in scena i suoi personaggi e le “camurrìe” della vita quotidiana, ovviamente rilette in chiave comica.





Il festival “Il respiro del mare” è nato per celebrare la bellezza dell’isola e la sua identità culturale, con un cartellone pensato per coinvolgere residenti, scuole e visitatori. Il festival, nato con l’obiettivo di coniugare arte, territorio e comunità, vuole essere un’occasione di crescita culturale per un pubblico trasversale. Lo spettacolo “Mi si è ristretto il banco” con Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, già in programma venerdì 3 ottobre e saltato a causa delle avverse condizioni meteo che non hanno consentito agli attori di raggiungere Ustica, sarà recuperato giovedì 16 ottobre.

Biglietto: intero € 10; ridotto residenti € 5, prenotazioni e informazioni tel. 091.309636.

Luogo: Anfiteatro comunale, Via Petriera, USTICA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Antonio Pandolfo

Prezzo: 10.00

