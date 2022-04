Ieri l’incidente in corso Quattro Aprile

Un motociclista ieri a Misilmeri investe pedone in corso Quattro Aprile e fugge via. Il ferito di 64 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Buccheri La Ferla. Qui si trova ricoverato. L’investitore fuggito a bordo di un Piaggio Beverly è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo sempre al Buccheri La Ferla.

Allo stesso ospedale per farsi medicare

Qui V.F, di 23 anni, palermitano era andato al pronto soccorso per farsi medicare alcune escoriazioni provocate dopo lo scontro e la caduta avvenuti dopo l’impatto con il pedone. Il giovane non aveva la patente e la moto è risultata senza copertura assicurativa. Il 23enne per questo è stato denunciato anche per omissione di soccorso.

Pedone investito e ucciso ad Alcamo

Proprio ieri un altro tragico incidente ad Alcamo, nel trapanese. Una donna di 73 anni, Vita Carollo, è morta investita da un’auto in via Madonna del Riposo. Trasportata dal 118 all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ovviamente è stata informata la Procura ed è giunto all’ospedale il medico legale per l’ispezione cadaverica. La morte sarebbe stata causata dalle gravissime lesioni interne riportate in seguito all’impatto. Chiaramente l’età avanzata ha certamente influito in questo tragico epilogo. Si ipotizza il possibile schiacciamento anche della gabbia toracica con la conseguenza di gravi ed irreparabili lesioni interne che non le hanno lasciato scampo.

Altra tragedia nel palermitano

La sera di pasqua altra tragedia nel palermitano: a Prizzi, in via Sandro Pertini, un uomo alla guida di una Fiat Freemont ha investito e ucciso due pedoni, Antonino Vallone di 84 anni e Nicola Costa di 82 anni. I due anziani sono stati trasportati all’ospedale di Corleone ma sono deceduti poco dopo. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. I controlli alcolemici e tossicologici sull’imprenditore sono risultati negativi.