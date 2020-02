Nel corso della giornata ha in programma diversi incontri

Lancia messaggi al Premier Giuseppe Conte il ministro per l’Agricoltura, Teresa Bellanova, in visita a Palermo. Il ministro ha chiesto al presidente del Consiglio di guardare al presente e di evitare di “farsi irretire da tutti questi che lo stanno osannando come la figura del futuro abbia più attenzione al presente”.

Teresa Bellanova si trovava a Palermo per incontrare il personale della sede Mipaaf-Icqrf. Nel corso della giornata ha in programma diversi incontri. Nel pomeriggio si recherà presso l’azienda olearia Manfredi-Barbera e visiterà l’azienda Agrumaria Corleone, il consorzio del mandarino tardivo di Ciaculli. In serata parteciperà all’incontro pubblico di Italia Viva che si terrà all’Addaura Hotel.

La Bellanova ha affrontato ai microfoni dei cronisti il rapporto tra Italia Viva e i partiti che sostengono la maggioranza in Parlamento. “Obbiettivo della politica è – secondo il ministro – di recuperare l’autorevolezza e non attraverso la quantità di parole che di dicono ma attraverso la quantità di fatti che si riesce a mettere insieme”. Secondo la Bellanova, inoltre, il Pd si sta consegnando a un populismo che francamente non credo farà bene a questo Paese. Io ricordo che con Franceschini e con tanti ministri dem di questo governo facevamo parte dello stesso gruppo e abbiamo contrastato insieme sia la questione giustizia sia il reddito di cittadinanza sia quota 100. Se abbiamo fatto queste battaglie quando eravamo all’opposizione, adesso cosa è cambiato?”.

In ministro in visita a Palermo ha anche affrontato il tema della legge sulla prescrizione sostenendo che “le persone hanno diritto a un processo giusto, tutti abbiamo diritto a una giustizia giusta sia l’imputato sia la parte lesa”.