Lunedì il Ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova sarà a Palermo. Ecco il programma completo della giornata.

Alle 10:00 Teresa Bellanova farà visita alla Sede Mipaaf-Icqrf (Viale Regione Siciliana, 7275 ), alle ore 10:30 si recherà all’Istituto Majorana (via Gerardo Astorino 56 – PA). Alle 11:40 a Bagheria (PA) parteciperà all’inaugurazione dei locali forniti per il mercato ortofrutticolo e incontrerà gli operatori del settore.

Alle 12:15 si recherà al Consorzio APO Sicilia, società cooperativa che nasce nel 1996 a Bagheria da realtà imprenditoriali affermate nel mondo dell’agrumicoltura siciliana. Alle 13:30 visiterà l’azienda Blu Ocean (via Pietro Nenni 62 – PA) che si occupa di vendita e trasformazione di prodotti ittici freschi e congelati.

Alle 14:30 si recherà presso l’azienda olearia Manfredi-Barbera (Via E. Amari, 58 – PA) e alle 15:45 visiterà l’azienda Agrumaria Corleone s.p.a. (via Salvatore Corleone 12 – PA). Alle 16:30 farà visita al consorzio del mandarino tardivo di Ciaculli (via Enrico Ferruzza, PA). Alle 18:00, infine, Teresa Bellanova parteciperà all’incontro pubblico di Italia Viva che si terrà all’Addaura Hotel (lungomare Cristoforo Colombo 4452 – PA).