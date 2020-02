ne fanno parte 4 consiglieri

Nasce in Prima Circoscrizione, al Comune di Palermo, il Gruppo consiliare Italia Viva, composto dal Capogruppo Salvatore Sorci e dai consiglieri Francesco Tramuto, Francesca Vetrano e Antonino Valenti.

A comunicarlo il consigliere comunale Ottavio Zacco.

“Più che una adesione è la continuazione di un percorso già avviato – comunicano i consiglieri della prima circoscrizione – in condivisione di ideologie democratiche, cristiane e liberali.

Continuiamo in un partito nuovo – continuano i consiglieri – giovane e di grande valore culturale. Un partito che decide di Fare e non di Disfare, una casa. Cercheremo di dare il nostro contributo per far crescere il nostro centro storico rispettando sempre coloro che vi abitano e vi lavorano, condividendo il progetto Politico del Consigliere Comunale Ottavio Zacco”, concludono i consiglieri.