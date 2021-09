Sabato 18 Settembre 2021

Al mare a lezione di educazione ambientale. Parte la pulizia di un tratto di costa a Capaci, in provincia di Palermo grazie all’azione degli ambientalisti. Sabato 18 Settembre, dalle ore 9 alle ore 13 circa il Wwf Sicilia Nord Occidentale, il Comune di Capaci e l’associazione “Liberambiente”, nel rispetto delle norme anticovid, organizzano una giornata di educazione ambientale presso la spiaggia del Comune di Capaci, ex Lido Florida. L’evento è stato comunicato anche alla Capitaneria di Porto.

Educazione ambientale per bambini e bagnanti

Sarà presente un banchetto con volontari e attivisti che faranno alcune attività di promozione per il rispetto dell’ambiente che coinvolgeranno i bambini e i bagnanti. “Ogni anno – si legge in una nota degli organizzatori – finiscono nel Mar Mediterraneo 570mila tonnellate di plastica con il risultato che per ogni chilometro di litorale, si accumulano oltre 5 kg di rifiuti plastici al giorno. L’obiettivo del WWF è di liberare almeno 1.500.000 mq delle nostre spiagge italiane dalla plastica e dai rifiuti abbandonati e dispersi”.

I kit per la pulizia

Quest’anno al fianco del WWF c’è Calzedonia, specialista nel settore legwear e beachwear dal 1986. Saranno distribuiti dei kit per la pulizia con marchio congiunto WWF – Calzedonia fino a esaurimento scorte, essi saranno composti da una maglietta, uno zainetto, dei guanti e un cappellino. I prodotti nei kit sono destinati ai partecipanti maggiori di 14 anni.