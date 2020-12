l'ennesimo appello del sindaco ai cittadini

“Credo necessario chiarire che quanto discusso e deciso oggi dalla Giunta comunale rappresenta ciò che è possibile fare allo stato da parte del Comune, senza ricorrere a provvedimenti estremamente restrittivi.

Se la situazione in città o in alcune zone dovesse richiederlo, dovrò valutare, d’intesa col Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, e dovrò chiedere ai Governi nazionale e regionale di valutare ulteriori misure. Dipenderà dai comportamenti dei cittadini, dalla volontà di tutelare prima di tutto la salute con scelte responsabili“. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando gli ultimi provvedimenti in tema di contrasto al Covid19.

Proroga della ordinanza sindacale con il divieto di stazionamento nel centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama; possibilità di apertura con orario continuato per gli esercizi commerciali, per le tipologie merceologiche, nei limiti orari e di giorni previsti dal Decreto legge pubblicato ieri; la sospensione della Ztl, comunque già non attiva nei giorni prefestivi e festivi.

Sono le norme che entreranno in vigore dal prossimo 22 dicembre fino al 6 gennaio, varate dalla giunta comunale di Palermo, dopo la pubblicazione del Decreto legge con le nuove norme di contenimento del Covid-19.

È stata discussa la necessità di provvedimenti ulteriori in ambito cittadino “per contribuire – ha detto il sindaco – a limitare i rischi di assembramento, fermo restando che resta indispensabile, per frenare i contagi, la piena assunzione di responsabilità da parte dei cittadini che dovranno fare scelte personali per il bene proprio e dei propri cari”.

Massima cautela dunque da parte di Orlando che non esclude ulteriori misure restrittive e fa dunque nuovamente appello ai cittadini affinché rispettino le regole. Un messaggio già veicolato più volte e in più occasioni.

Intanto, ieri, il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha predisposto i controlli per le feste natalizie nel capoluogo e in provincia.

Saranno presidiati da polizia, carabinieri, guardia di finanza alcuni snodi strategici della viabilità provinciale per evitare gli spostamenti non dettati da necessità come previsto dal dpcm come lavoro o cura di parenti non autosufficienti.

Tutta la città sarà presidiata da pattuglie interforze e, nei giorni del 31 dicembre e dell’1 gennaio. Saranno presidiate via Libertà, via Ruggero Settimo, piazzetta Bagnasco, via Magliocco, via Maqueda, piazza Caracciolo, piazza S. Anna, il Foro Italico. Controlli anche nelle periferie. Intensificati i controlli preventivi contro furti e rapine anche con l’utilizzo degli elicotteri di polizia, carabinieri e guardia di finanza.