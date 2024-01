Un tifoso del Modena è stato arrestato per avere lanciato un rubinetto dal settore ospiti del Barbera all’indirizzo dei tifosi del Palermo in curva sud. È accaduto nel corso della partita fra Palermo e Modena che si è disputata allo stadio Barbera e vinta 4-2 dai padroni di casa.

L’individuazione

Il tifoso del Modena è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza interno del Barbera. I tifosi del Modena hanno vandalizzato i bagni del settore ospiti staccando alcuni rubinetti per poi tirarlo all’indirizzo dei tifosi della squadra di casa, uno di questi ha colpito alla testa un tifoso rosanero che si è procurato una ferita. Per il sostenitore del Palermo colpito è stato necessario ricorrere alle cure dei medici al pronto soccorso. I tifoso si è procurato un taglio sul volto all’altezza del mento.

I tifosi del Modena dopo l’arresto sono rimasti all’interno del settore ospiti e non volevano lasciare lo stadio per protesta contro l’arresto del ragazzo. Poi sono stati convinti a lasciare l’impianto.

Le condizioni dei bagni dello stadio Renzo Barbera

Da tempo si parla delle condizioni, non certo perfette, dei bagni del Barbera, ma in questo caso la situazione è proprio un’altra. Tifosi siciliani, oltre a dover assistere ad uno “spettacolo calcistico” rivedibile visti i risultati, si trovano a dover frequentare un impianto vetusto, a tratti quasi post-apocalittico. E’ il caso dello stato dei bagni della Curva Nord, cuore del tifo rosanero. Immagini, foto su internet parlano di servizi igienici del settore che risultano abbastanza ammalorati e da molto tempo. “Hanno pubblicizzato dei lavori per i bagni nuovi – si chiede un supporters mentre realizza il video – Ma dove sono? Forse qui hanno messo due neon. E’ possibile che non ci siano nemmeno le porte?”, si chiede sconfortato il signore che ieri era presente allo stadio per il match fra Palermo e Catanzaro.