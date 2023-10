Valanga di visitatori al molo trapezoidale di Palermo, stabilito orario di chiusura

Pietro Minardi

16/10/2023

Quarantamila presenze nel primo weekend di apertura: questi i numeri degli accessi al molo trapezoidale di Palermo. La nuova opera architettonica costituisce un’estensione verso il mare del capoluogo siciliano, attirando così l’attenzione di cittadini e turisti tanto da diventare da subito un’attrazione da visitare. Nonostante alcune aree siano ancora visibilmente work in progress, fra cui il redigendo polo commerciale, in molti hanno deciso di ammirare gli spettacolari giochi d’acqua di “Marina”, la fontana “danzante” più grande d’Italia. Eppure, uno spazio così bello è diventato anche luogo d’attività dei soliti vandali ed incivili che, a meno di 48 ore dall’apertura dello spazio della Cala, hanno già macchiato con la loro presenza alcune strutture. Tutti elementi che hanno portato l’Autorità Portuale a decretare una chiusura notturna del Palermo Marina Yatching.

Chiusura notturna per il molo trapezoidale

Secondo quanto disposto dagli uffici del presidente Pasqualino Monti, la zona portuale chiuderà dall’1.30 alle 6 del mattino dal lunedì al giovedì. Nei weekend invece, l’orario di apertura sarà esteso fino alle 2.30 del mattino, in modo da garantirne la massima ospitabilità. Un’area sulla quale, oltre al servizio di guardinia garantito dalle guardie giurate, saranno attiva oltre 420 telecamere. Setta invece i cestini disseminati nella zona, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti nei prossimi giorni. Ad occuparsi delle operazioni di pulizia sarà l’Osp, società di partenariato pubblico-privato presieduta da Giuseppe Todaro. Nelle prossime settimane inoltre, saranno potenziati i servizi alla cittadinanza, con l’introduzione di 280 parcheggi nell’area del convention center.

Monti: “Palermitani primi guardiani di questo luogo”

Il presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, ha così commentato i recenti numeri del molo trapezoidale. “Non ci aspettavamo una tale affluenza con soltanto quattro negozi aperti ma siamo contenti di averlo scoperto, e siamo felici e onorati del successo che lo spazio sta riscuotendo. I palermitani sono i primi guardiani di questo luogo quindi li esorto a non esitare e a far intervenire la sorveglianza se si accorgono di comportamenti maleducati. Sono certo che questo mio appello non cadrà nel vuoto: noi stiamo portando avanti tutti i servizi nel migliore dei modi e mai verremo meno al nostro impegno di mantenere decoroso questo luogo, come abbiamo sempre fatto nei nostri porti. La città ha un nuovo quartiere ed è necessario il contributo di tutti. Rispetto e salvaguardia del bello deve essere l’impegno di ogni cittadino”.