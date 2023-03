Rogo in via Tolomea, l’allarme dei residenti

Momenti di panico ieri nella tarda serata a Mondello, borgata marinara di Palermo, per un incendio scoppiato in via Tolomea. Inizialmente si era pensato il peggio perché la colonna di fumo sembrava provenisse dall’interno di una delle ville che si sviluppano lungo la vasta arteria. Invece si trattava di altro.

Cosa è andato a fuoco

L’incendio ha riguardato un ciclomotore che era posteggiato adiacente ad una delle ville che insistono lungo la via Tolomea. Tanto che i residenti hanno lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco segnalando un incendio all’interno di un’abitazione. Giunti sul posto i vigili del fuoco invece si sono resi conto che il rogo proveniva da un ciclomotore che era stato posteggiato nel muretto accanto ad una villa. In prospettiva i residenti non si erano accorti che il fuoco in realtà provenisse dall’esterno.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato con i pompieri una ricognizione dell’area attorno al rogo. Non è stato possibile accertare la natura dell’incendio. Per cui al momento non si esclude nessuna pista, né quella del corto circuito, né tantomeno quella del doloso.

L’incendio del novembre scorso

Lo scorso novembre ci fu davvero l’incendio di un’abitazione a Mondello. Ad andare a fuoco una villetta di viale Principessa Giovanna. In casa nella costruzione a tre piani c’era una persona, messa in salvo dai vigili del fuoco che intervennero con un’autoscala dopo l’allarme lanciato da residenti e passanti. Consistenti i danni provocati dalle fiamme nei vani superiori della villetta.

Due giorni fa a Palermo

Paura anche a Palermo due giorni fa in un’abitazione del centro storico a causa di un incendio avvenuto poco dopo l’alba. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, alle 7 circa i residenti di una palazzina di via Canonico Rotolo hanno chiamato il 115 per segnalare fumo e fiamme che uscivano dall’interno di un’abitazione in un piano seminterrato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

