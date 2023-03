VIGILI DEL FUOCO

Paura a Palermo in un’abitazione del centro storico a causa di un incendio questa mattina. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, alle 7 circa i residenti di una palazzina di via Canonico Rotolo hanno chiamato il 115 per segnalare fumo e fiamme che uscivano dall’interno di un’abitazione in un piano seminterrato.













Sul posto sono arrivate diverse squadre dei pompieri del comando provinciale del capoluogo siciliano. Ad operare sono stati in tutto 11 pompieri con autoscala, Abp (autobotte pompa) e Aps (auto pompa serbatoio). Domate le fiamme sono scattati i controlli, tuttora in corso, per la messa in sicurezza e le indagini per stabilire le cause del rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il rogo del Messinese

Un incendio ha letteralmente devastato un’intera palazzina ancora in costruzione a San Pietro Mili, frazione di Messina. È stata necessaria un’intera notte di lavoro alle squadre dei vigili del fuoco di Messina per domare il rogo scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri. Le fiamme hanno avvolto un’intera palazzina in fase di ristrutturazione.

La messa in sicurezza

I pompieri hanno completato in mattinata il loro lavoro effettuando anche la necessaria messa in sicurezza dell’intera area. Sull’incendio della palazzina indagano i carabinieri della compagnia Sud di Messina. Insieme agli stessi vigili del fuoco hanno effettuato una ricognizione dell’area per cercare di verificare le cause che hanno scatenato il rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche quella del possibile raid doloso.

Il deposito edile

L’immobile si sviluppa sui tre elevazioni fuori terra. Allo stato attuale vi era solo la struttura muraria. Al piano terra era stato allestito un temporaneo deposito con tutto il materiale edile necessario per i lavori che erano in corso. Al momento gli inquirenti stanno cercando di capire se dietro possa esserci un raid doloso, come si sospetta. Possibile che si possa anche trattare di un avvertimento per la ditta che stava realizzando i lavori.

Nessun ferito

Fortunatamente non si è registrato alcun ferito proprio perché la palazzina era in costruzione e quindi non abitata. Epilogo tragico invece quanto accaduto lo scorso 11 febbraio a Palermo per un altro rogo scoppiato in un’abitazione. A perdere la vita una donna disabile nell’incendio scoppiato nel suo appartamento di via Maltese. I pompieri tra le fiamme si fecero spazio sino a raggiungere l’interno dell’immobile. Ad essere stata trovata la persona deceduta. Sul posto anche un’ambulanza del 118 ma oramai non c’era più nulla da fare. A morire Rosalia Andreucci, 73 anni. Viveva da sola. Pare che l’incendio sia stato provocato dal corto circuito di una presa.

Like this: Like Loading...