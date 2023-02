I controlli dei carabinieri nel weekend

Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri della compagnia Messina Sud e del nucleo radiomobile del Comando Provinciale hanno svolto un servizio straordinario, intensificando i controlli nella fascia sud del litorale jonico della città peloritana e, in particolare, nei villaggi di Tremestieri, Galati, Giampilieri e S. Margherita, con compiti specifici di prevenzione e contrasto alle condotte, inerenti alla circolazione stradale, che mettono in pericolo automobilisti e pedoni, con principale attenzione alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.

Le denunce

A seguito dei servizi di controllo svolti dalle pattuglie dell’Arma, cinque persone, la gran parte delle quali sotto i 35 anni, sono state denunciate alla procura della Repubblica di Messina, poiché colte alla guida sotto effetto di alcool o droghe, violazioni gravissime, che possono facilmente causare incidenti con pericolose conseguenze.

Tra queste, quattro sono risultate positive all’alcool test, fino a 1,4 grammi per litro, mentre il quinto, condotto presso una struttura sanitaria, è risultato positivo all’uso della cannabis e alla cocaina. È stato poi controllato un motociclista, che, benché trovato in possesso di un “bong”, pipetta artigianale in metallo, con tracce verosimili di stupefacente, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, venendo anch’egli denunciato.

Nell’ambito dei controlli, è stato denunciato un altro automobilista, ritenuto responsabile di “porto abusivo di oggetti atti ad offendere”, perché, fermato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di un coltello illegalmente detenuto, di 15 centimetri.

Nel corso del servizio straordinario, in cui sono stati controllati complessivamente trentaquattro veicoli e quarantotto persone, sono stati segnalati alla Prefettura anche undici giovani, quali assuntori, per uso personale, di droghe, tra marijuana, hashish e cocaina.

A fine gennaio controlli nella Movida, 12 denunciati

I carabinieri nel Messinese hanno deferito 10 persone, di cui quattro per guida in stato di ebrezza sotto l’effetto di alcool, due per guida senza patente poiché revocata e un altro automobilista per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico. Sono state, inoltre, contestate violazioni riguardanti il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e la diffusione di rumori molesti durante la circolazione, oltre alla mancata copertura assicurativa dei veicoli.

In azione i militari di Messina Centro, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata di Militello, su direttiva del Comando Provinciale di Messina. I Carabinieri hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio per prevenirereati in genere edi tipo predatorio o connessi al traffico di sostanze stupefacenti, oltre alle condotte di guida illecite, con particolare riferimento ai comportamenti che mettono a serio rischio i pedoni e gli automobilisti. L’intensificazione dei controlli ha riguardato diverse arterie stradali dei territori di competenza delle Compagnie di Barcellona e di Sant’Agata di Militello e, a Messina. In tutto, sono state controllate circa 200 persone e oltre 120 veicoli.

A Torrenova e Sant’Agata di Militello, un 38enne e una 26enne, sono stati denunciati poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Dopo la perquisizione sui loro veicoli, eseguita in due distinti controlli di polizia, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi, tra cocaina ed eroina, già suddivisa in dosi, insieme a una pasticca di anfetamina, mentre sull’auto della donna sono stati rinvenuti 47 grammi circa di hashish. Altre tre persone, invece, sono state denunciate per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

