La piazza di Mondello cambia volto

Mondello rivoluzionaria: nuova identità estetica per il rilancio della località balneare. E’ stato firmato il contratto per dare avvio ai lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza centrale della borgata marinara palermitana. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l. che darà un nuovo volto alla zona di interesse per un importo complessivo di 2.446. 875 euro.





L’avvio ai lavori

La data di inizio dei lavori è stata indicata, orientativamente, tra il 15 e il 30 settembre 2025: proseguiranno per 20 mesi, con ritmi serrati atti a garantire la continuità delle attività stagionali e per ridurre al minimo disagi per residenti, commercianti e turisti. A guidare l’iter tecnico sarà il Rup Ingegnere Vincenzo Lauriano, con la direzione dei lavori affidata all’architetto Stefano Gueli. La supervisione generale del progetto ricade sotto la responsabilità del dirigente alla Rigenerazione urbana Sandro Follari.

L’assessore Maurizio Carta, soddisfatto per il traguardo raggiunto, ha espresso gratitudine a tutto il team: “Ringrazio il dottore Follari, l’ingegnere Lauriano e l’architetto Gueli e tutti coloro che hanno lavorato al progetto, fin dalle elaborazioni progettuali dell’architetto Sarta, ringrazio anche la Soprintendenza ai bb.cc. di Palermo che è sempre stata al nostro fianco per donare a Mondello una nuova piazza bella e capace di accogliere residenti, avventori e visitatori, nuova culla della memoria e del futuro della borgata. Il progetto è stato anche il frutto di un dialogo costante con la circoscrizione, con la comunità e con i commercianti che ha consentito di arrivare a un importante risultato progettuale per una piazza che sarà di tutti – continua – con lo stesso spirito, durante la realizzazione della piazza, insieme all’Assessore Forzinetti e alla Soprintendente Giuliano, ai nostri uffici, alla Commissione consiliare attività produttive e agli esercenti lavoreremo perché i nuovi dehors siano all’altezza della nuova estetica, contribuendo anch’essi a un nuovo modello di fruizione della borgata, rispettoso, accurato e corale”

“Un progetto che restituirà bellezza e dignità ad un luogo simbolo di Palermo”

Il progetto, condiviso da diverse parti istituzionali, contribuirà al restyling dell’intera piazza garantendo il miglioramento della qualità della vita per parte di residenti e frequentatori di uno dei luoghi simbolo della città.

E’ intervenuto sul tema anche il consigliere comunale e presidente della VI commissione consiliare Ottavio Zacco: “Esprimo il mio apprezzamento per la firma del contratto relativo alla riqualificazione della piazza di Mondello, un’opera strategica per il decoro urbano e per la valorizzazione turistica e commerciale di una delle borgate marinare più iconiche della nostra città – aggiunge – ho seguito con attenzione e determinazione questo progetto sin dalle sue fasi preliminari, consapevole dell’importanza che riveste per l’intero tessuto economico e sociale di Mondello. Si tratta di un intervento che restituirà dignità, bellezza e funzionalità a un luogo simbolo di Palermo, migliorando la qualità della vita dei residenti e l’accoglienza dei numerosi visitatori che ogni anno scelgono la nostra città come meta – conclude – ringrazio il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore Maurizio Carta, il direttore generale Eugenio Ceglia, il vice capo di Gabinetto Sandro Follari, il RUP ing. Vincenzo Lauriano, il direttore dei lavori arch. Stefano Gueli, l’arch. Sarta e la Soprintendenza ai Beni Culturali per l’impegno e la professionalità profusi. Auspico che i lavori possano procedere celermente, nel pieno rispetto delle esigenze degli operatori economici e della stagionalità, affinché Mondello possa presto godere di una piazza rinnovata, elegante e funzionale, degna della sua storia e della sua bellezza”

“Profonda gratitudine all’onorevole Edy Tamajo”

Ad esprimere gratitudine per l’iniziativa è anche Ferdinando Cusimano, consigliere di Forza Italia in VII circoscrizione: “Esprimo soddisfazione per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione della piazza di Mondello che partiranno a settembre. La borgata tra qualche anno potrà godere di un rinnovamento che le darà il decoro che merita. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine all’On. Edy Tamajo per il suo impegno instancabile e la sua determinazione nel voler fortemente realizzare la riqualificazione di Piazza Mondello. Questo progetto, frutto di un lavoro di squadra, rappresenta un significativo passo in avanti per il miglioramento della borgata di Mondello e per l’intera città di Palermo. Grazie alla sua visione e al suo impegno, Mondello potrà godere di uno spazio pubblico rinnovato e più vivibile. Un passo importante per valorizzare uno dei cuori pulsanti di Mondello, tra bellezza, funzionalità e rispetto per la comunità. Seguiremo insieme ogni fase dei lavori”